Chivas y Necaxa se negaron a prestar jugadores al Tri

EXPLICACIÓN

Ni el portero David Ochoa, ni el defensor Jonathan Gómez, ambos mexicoamericanos, estaban en primera instancia considerados por Gerardo Martino para el partido de mañana contra Guatemala; sin embargo, ante la negativa de Necaxa y de Chivas para ceder a Luis Malagón y Gilberto Sepúlveda, el timonel decidió recurrir a los dos jóvenes que tienen doble nacionalidad. Rayos y Rojiblancos se enfrentan entre sí el viernes en Aguascalientes y ese fue el principal argumento, ya que tanto Malagón en Necaxa como Tiba en Chivas son titulares indiscutibles, y el viajar con Selección significaba no entrenar con su equipo toda la semana, y al momento de negociar ninguno de los dos estaba calificado.

CUIDADOS

Aunque salió lesionado el sábado pasado del partido ante Pumas, Fernando Beltrán le solicitó a la directiva de Chivas que le permitieran viajar a Orlando para reportar con la Selección Mexicana. La indicación del cuerpo técnico tapatío es que el Nene no sea tomado en cuenta contra Guatemala, por ello no ha entrenado y se ha dedicado a realizar trabajo de rehabilitación. Desde hace semanas el mediocampista viene presentando un malestar en la rodilla, por ello no fue titular contra Cruz Azul y Xolos. El Tata Martino lo tenía contemplado para jugar contra Guatemala, ya que la lesión de Charly Rodríguez ha generado un espacio en el grupo mayor y Beltrán es la primera opción del entrenador del cuadro azteca.

REVISIÓN

En la revisión del viernes pasado, el especialista le indicó a Gerardo Martino que faltaba ya muy poco para que la burbuja explotara en su ojo y el médico le recomendó una nueva valoración hoy al mediodía para saber si el timonel ya está en condiciones de viajar, sin embargo, el presidente de la Federación, Yon de Luisa, y el director de Selecciones, Gerardo Torrado, le indicaron que no tiene caso correr riesgo. Tanto Yon de Luisa como Gerardo Torrado le han manifestado al entrenador que no tiene caso que viaje. El Tata ofrecerá la conferencia de prensa previa en forma virtual desde la Ciudad de México.

