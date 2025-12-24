Sean Newcomb y Medias Blancas de Chicago acuerdan contrato de 4,5 millones por un año

Los Chicago White Sox reforzaron su cuerpo de lanzadores al llegar a un acuerdo con el pitcher zurdo Sean Newcomb, quien firmó un contrato por una temporada y 4.5 millones de dólares, de cara a la próxima campaña de las Grandes Ligas.

La llegada del veterano lanzador de 32 años responde a la necesidad del club de fortalecer su pitcheo, luego de un año en el que Newcomb mostró solidez tanto como abridor ocasional como desde el bullpen, repartiendo innings de calidad en distintos escenarios.

Newcomb y su nuevo contrato | AP

El rendimiento reciente de Sean Newcomb en MLB

Durante la temporada pasada, Sean Newcomb registró un récord de 2-5, con una efectividad de 2.73 y dos salvamentos, participando en cinco aperturas y 43 apariciones como relevista con los Boston Red Sox y los Athletics.

Los A’s adquirieron al zurdo el 27 de mayo por 100,000 dólares, movimiento que resultó clave, ya que tras el intercambio Newcomb tuvo marca de 2-1, con una efectividad de 1.75 y permitió un promedio de bateo de apenas .214 a sus oponentes.

Su capacidad para adaptarse a distintos roles lo convirtió en una pieza atractiva en el mercado, mostrando control, experiencia y eficiencia en momentos clave desde el montículo.

También tuvo paso por Red Sox | mlb.com

Trayectoria y movimientos en el roster de White Sox

A lo largo de su carrera en las Grandes Ligas, Sean Newcomb acumula un récord de 30-30, con efectividad de 4.20 y cuatro salvamentos, en 65 aperturas y 158 apariciones como relevista con los Atlanta Braves (2017-22), Chicago Cubs (2022), Athletics (2023-25) y Red Sox (2025).

Su experiencia en la Liga Nacional y la Liga Americana ofrece a los White Sox un brazo probado, capaz de aportar profundidad y estabilidad a un staff de pitcheo en proceso de reconfiguración.

Para abrirle espacio en el roster, la organización de Chicago designó para asignación al zurdo Ryan Rolison, movimiento que confirma la confianza del club en Newcomb como parte importante de su plan inmediato en la rotación y el bullpen.