Cincinnati FC pidió 5 MDD a Chivas por Brandón Vázquez

LOCURA

De acuerdo a Transfermarkt el precio del delantero mexicano del Cincinnati FC en la MLS, Brandon Vázquez, es de 500 mil dólares, por ello Chivas se acercó al cuadro norteamericano hace tres semanas tratando de llegar a un acuerdo, tomando como referencia el valor antes citado. Los rojiblancos casi se van de espaldas, cuando la directiva del Cincinnati les pidió cinco millones de dólares por el jugador libre de polvo y paja, argumentando que se trata de una gran promesa que lleva 13 goles en el presente torneo. La gente de Chivas entendió que el cuadro de la MLS no tenía intención de negociar y por ello solicitó una cantidad fuera de mercado.

CASTIGOS Y PREMIOS

Por no haber marcado la mano del Pollo Briseño como penalti, en el Chivas contra Pachuca, Adonai Escobedo fue mandado a la congeladora y no fue tomando en cuenta para Liga MX ni siquiera como VAR para los duelos de la Fecha 7, misma situación de Erick Jair Miranda, quien no vio una falta en el gol de Cruz Azul contra Necaxa, mientras que el 'Bala' Oscar Macías Romo, que marcó la pena máxima de último minuto contra América en León, fue premiado con dos cotejos, el primero el de anoche en Ciudad Juárez y el segundo el del próximo sábado entre Santos y Cruz Azul.

BAJA

Algo paso entre la directiva de Venados y Marco Granados, el jugador que llegó unos días antes de iniciar el torneo por un acto de indisciplina con los Leones Negros. La Pantera fue tomado en cuenta por el técnico Carevic en las fechas 2 y 3, donde tuvo algunos minutos; sin embargo, el fin de semana la gente de Venados decidió dar de baja a Granados, que ya fue colocado en el SIID como transferible por si algún club se muestra interesado. Llama la atención que los yucatecos lo hayan dado de baja apenas en la Jornada 5.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS CAYÓ ANTE GALAXY EN LA LEAGUES CUP SHOWCASE.