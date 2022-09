Clubes piden al Tri liberar jugadores antes de tiempo

PETICIONES

Tal y como no quería Gerardo Martino, ya empezaron las peticiones de los clubes para que algunos futbolistas convocados a la Selección de México sean liberados antes de tiempo, en especial los que se encuentran lesionados. El Monterrey pretende que Rogelio Funes Mori y Luis Romo sean liberados después del primer partido y que el domingo puedan retornar a la Sultana del Norte para integrarse a los Rayados. La misma situación sucede con Jorge Sánchez, donde el Ajax de Holanda sugiere que a más tardar el lunes pueda regresar a Ámsterdam, tomando en cuenta que el lateral se encuentra en recuperación de una lesión. Chivas, por su parte, ha recomendado que se tenga mucho cuidado con el caso de Alexis Vega, quien desde hace semanas viene arrastrando una fatiga muscular que le impidió terminar el Clásico del fin de semana.

MISMOS PROBLEMAS

La Selección de Polonia, primer rival de México en Qatar 2022, sufre la misma problemática que los mexicanos, ya que el entrenador Michniewicz ha manifestado que solo tiene alrededor de 18 jugadores seguros, y que el resto lo elegirá en los dos partidos de esta Fecha FIFA. Dentro de las dudas del estratega se encuentran jugadores destacados como Pyatek (Salernitana), Sviderski (Charlotte), Zurkovsky (Fiorentina), Davidowicz (Hellas Verona) y Gumy (Augsburgo), entre otros. Polonia juega este jueves como local ante Holanda y el domingo visita a Gales, en ambos encuentros estará en la tribuna Norberto Scoponi, que es el encargado por Tata Martino de seguir a los polacos.

PRESUNCIÓN DE VERACIDAD

Fernando 'Nene' Beltrán asegura que en ningún momento le faltó al respeto al silbante Adonaí Escobedo al Final del Clásico, y que solamente hizo un reclamo respetuoso, sin embargo, aunque en Chivas se analizó la posibilidad de apelar la sanción, saben que no se conseguirá quitarla, ya que en ese tipo de casos los silbantes tienen presunción de veracidad y no hay forma de comprobar que el jugador dijo algo diferente a lo que el nazareno puso en la cédula. No es ni el primero ni el último caso donde un futbolista asegura que no dijo lo que el árbitro reporta en la cédula.

