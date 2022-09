¿Cómo va a compensar FMF la falta de despedida del Tri?

FIESTA

No será posible organizar un partido de despedida como ha sucedido de cara a las últimas Copas del Mundo, en esta ocasión los tiempos no coincidieron y por ello no habrá tal compromiso. Ante tal situación SUM organizó para el viernes en Pasadena un entrenamiento abierto de la Selección de México con la intención de que los aficionados puedan despedir a los futbolistas antes del viaje a Qatar. El cuerpo técnico estuvo de acuerdo en organizar una práctica ligera vespertina con los fines que el organizador pretende y por ello ese mismo día por la mañana a puerta cerrada trabajarán aspectos tácticos y por la tarde muy ligero será abierto al público.

MUCHAS COMPLICACIONES

Gerardo Martino esperaba un escenario diferente para los partidos ante Perú y Colombia en California, sin embargo, el tema de las lesiones ha alterado los planes del timonel, quien en primera instancia no podrá contar con Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori, Luis Romo y Jorge Sánchez, y esperando la evolución de Héctor Herrera y Alexis Vega, quienes también presentan molestias. La realidad es que los seis lesionados están en los planes del estratega para integrar la lista definitiva, por ello se tomó la decisión de que estuvieran con el grupo a pesar de que algunos no podrán jugar en los dos compromisos.

REPITEN

Xolos y Querétaro no calificaron el torneo anterior y de nueva cuenta se quedan fuera del repechaje y de la calificación. Bravos de Juárez tampoco entró y todo indica que de nueva cuenta se quedará en la orilla a pesar de la gran inversión que hizo la directiva fronteriza. Atlas que es el bicampeón actual ni siquiera calificó a la repesca, mientras que Pumas que estuvo en recalificación está a punto de quedar eliminado, lo mismo que Mazatlán. Los que no estuvieron el torneo pasado y ahora regresan son: Santos, Toluca y León.

