¿Cuál es la única duda de Lozano para el debut vs Francia?

LAS DUDAS

Con la alineación ya definida para enfrentar a Francia, las dudas de Jaime Lozano pasan por la integración de los suplentes y sobre todo los cuatro que tendrá que dejar fuera de la convocatoria, tal y como establece el reglamento de Olímpicos, el cual señala que solamente puede haber siete elementos en la banca y uno tiene que ser portero, por lo tanto los que tendrían un lugar seguro para estar esperando turno serían: Luis Malagón, Jesús Angulo, Joaquín Esquivel y Uriel Antuna y los tres restantes saldrían de entre “Canelo” Angulo, Roberto Alvarado, Vladimir Noroña, Fernando Beltrán, Adrián Mora y “Mudo” Aguirre.

INDIVIDUALIDADES

El cuerpo técnico mexicano pudo seguir el partido entre Corea y Francia jugado en Seoul para tener referencias mas claras de los europeos, ya que el equipo cambió mucho en relación a lo que ellos tenían analizado durante el Preolímpico europeo. De acuerdo a lo visto en Seoul, los franceses van a depender mucho de Gignac y de Savanier, dos de los tres refuerzos mayores, el primero como referente en ataque y el segundo es el que ordena el medio campo y busca proyectar por afuera a Nordin y Thauvin.

REGLAS CLARAS

Cinco integrantes de la delegación mexicana de futbol no cupieron en la Villa Olímpica, por lo tanto se tuvieron que hospedar en un hotel cercano al recinto de atletas, pero con la indicación de que no pueden salir a la calle, ni mucho menos mezclarse con la población, ya que todavía no cumplen los 14 días en el país. Tendrán un permiso especial para estar en los entrenamientos, pero no podrán ingresar a la Villa. Dentro de los cinco se encuentra Ignacio Hierro, que viene como el jefe de la delegación mexicana, toda vez que el director de selecciones, Gerardo Torrado se encuentra en Dallas en la Copa de Oro con la Selección Mayor.

