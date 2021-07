Jimmy Lozano previo a debut en Tokio 2020: 'Favoritos no somos en estos Olímpicos'

Luego de que la Selección Mexicana goleó 4-1 al Fukuyama City previo a su debut ante Francia el próximo 22 de julio en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Jimmy Lozano, timonel del Tri, dejó claro que México no es favorito en la justa veraniega.

En entrevista con los medios, el técnico explicó que las selecciones históricas de 'peso pesado' y el anfitrión son los predilectos para colgarse las medallas.

"Favoritos no somos. Me parece que por la localía Japón puede ser uno, España podría ser otro y los de siempre Brasil, Argentina y Alemania. Creo que nosotros con Francia estamos detrás de ellos, pero favoritos como tal no creo que nos tomen en estos Juegos Olímpicos.

Finalmente, Jimmy Lozano, se mostró satisfecho por el resultado obtenido ante el equipo de la Segunda División japonesa, pero explicó que el medirse a un competidor de la justa veraniega hubiera rendido más 'frutos'.

"Me hubiera encantado enfrentar a una selección que estará compitiendo en Juegos Olímpicos. Al final no se pudo concretar ningún partido por los protocolos de no poder salir y tampoco ninguna pudo acercarse a nuestro campamento, pero hay que adaptarse, lo sabíamos de hace mucho tiempo que iban a ser unos Juegos atípicos"; detalló.

