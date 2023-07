¿Cuándo se anuncia al sustituto de Ares de Parga?

El puesto de director ejecutivo de Selecciones Nacionales sigue vacante, luego de que le dieran las gracias a Rodrigo Ares de Parga. Se espera que terminando la Copa de Oro se nombre al elegido para ese lugar, toda vez que Duilio Davino se dedica solamente a la parte deportiva y no a la ejecutiva, por ello no se han podido confirmar los rivales a los que el Tri se enfrentará en el mes de septiembre.

Se trata de un cargo importante, ya que el director ejecutivo es el encargado de negociar con SUM el tema de los rivales y coordinar desde la parte ejecutiva todas las selecciones.

OBLIGACIÓN

Por contrato, la Selección de México tiene que jugar un partido amistoso cada año en Dallas y en el presente no lo han hecho, porque el duelo ante Costa Rica fue oficial de Concacaf y ese no es parte del convenio.

SUM tiene lista a la Selección de Australia para llevarla en septiembre a Dallas; sin embargo, al no haber director ejecutivo de selecciones no han podido cerrar el tema, máxime que en primera instancia esas fechas se habían designado para que el equipo mexicano viajara a Europa; no obstante, al no tener técnico, se decidió que no tenía caso viajar con un interino y por ello se jugará con SUM en Estados Unidos.

Aparte de Australia, tiene a Omán y Uzbekistán en cartera, ya que los contrató para que jueguen contra la Selección de USA en esa Fecha FIFA.

EMIGRA

Al quedarse sin equipo, luego de no entrar en planes con Querétaro, Carlos Guzmán decidió probar suerte en la Segunda División de Estados Unidos y jugará con el San Diego Loyal de la USL.

Guzmán es parte de la generación que salió campeona del mundo en la categoría Sub 17 en el 2011 con el Potro Gutiérrez y tuvo buen paso por Morelia y León. Una lesión frenó su carrera y después en Toluca y Gallos no pudo destacar, al grado de que para el presente torneo no consiguió equipo y por ello optó por viajar a la unión americana.

