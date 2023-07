Los términos de la negociación entre Newell's Old Boys y Cruz Azul por los servicios de Willer Ditta están acordados, pero no se ha liberado el pase porque el club rosarino no ha definido la forma de pago y sobre todo la forma en que los cementeros tienen que cubrir los casi dos millones de dólares por el colombiano. El problema es que, si los azules pagan a la cuenta de Newell’s en Argentina, los dos millones de verdes, se convierten casi en la mitad por las políticas financieras del gobierno argentino, por ello los rojinegros están viendo la posibilidad de que Cruz Azul les pague de otra forma y por ello no han liberado el pase, pero, la negociación está cerrada.

A SEGUIR

Antonio (West Ham), De Córdova (Fulham), Baylei (Aston Villa) y Gray (Everton) son los jugadores en los cuales el equipo mexicano deberá de tener mucha atención en el partido de esta noche. La Selección de Jamaica está integrada en su mayoría por elementos que militan en el Reino Unido. Defensivamente tienen a dos de los mejores jugadores de la MLS, se trata del portero Blake y del defensa Lowe, ambos militan en el Filadelfia Unión. Con este grupo de jugadores, en marzo de este año enfrentaron a México en el Azteca de donde sacaron un empate.

CIERRA LA PUERTA

Si Jaime Lozano se quedara como técnico de la Selección no le cerraría las puertas a los naturalizados, sin embargo, el estratega interino dejó en claro que en su forma de pensar los que decidieron convertirse en mexicanos tienen que ser mucho mejores que alguien nacido en México para ocupar ese lugar. Lozano Espín respondió de esta forma cuando le preguntaron sobre los casos de Julián Quiñones y Berterame que están en proceso para ser mexicanos.

