¿Cuánto dinero perderá Querétaro por jugar sin afición?

NÚMEROS

Querétaro es de los equipos con menos gastos por año, ya que su estimado ronda los 230 millones de pesos, de los cuales recupera casi la mitad por el rubro del llamado día del partido, que tiene que ver con lo que el aficionado gasta en cada encuentro y va desde el precio del boleto, hasta productos oficiales, esquilmos y estacionamiento, de acuerdo a los números que tiene la Liga MX, ese rubro en los equipos significa casi el 50 por ciento de lo que se percibe por año. Al no tener ingreso para aficionados durante todo un año, se estima que las perdidas para los de Querétaro por jugar con estadio cerrado serán por el orden de los 110 millones de pesos.

DESCARTADO

En la comunicación que tuvo el cuerpo técnico de la Selección Mexicana con el de Rayados de Monterrey fueron enterados que Rogelio Funes Mori no será tomado en cuenta para el Clásico Norteño del fin de semana a pesar de que el argentino ha mejorado, ya que los norteños no quieren una recaída. Al conocer la situación, Gerardo 'Tata' Martino tomó la decisión de no convocar a Funes Mori para los partidos ante Estados Unidos, Honduras y El Salvador, con lo cual se abre la posibilidad para que Santiago Giménez sea citado como el tercer delantero junto a Raúl Jiménez y Henry Martin. La lesión de Funes Mori fue un desgarro muscular y por ello le darán por lo menos una semana más de recuperación.

NO CONTEMPLADO

Gerardo 'Tata' Martino no viajará a Qatar para el sorteo del Mundial 2022 que se llevará a cabo el viernes 1 de abril en Doha. Dos días antes de ese evento, el equipo mexicano jugará su último partido eliminatorio ante El Salvador en la cancha del Estadio Azteca y sería complicado para el timonel hacer el viaje, por ello es que la delegación mexicana estará integrada por Yon De Luisa como presidente de la Femexfut, Iñigo Riestra como secretario general, y Gerardo Torrado como director de selecciones nacionales. Después del sorteo y conociendo los estadios, se pretende que viaje un grupo con gente del cuerpo técnico y de logística para elegir el lugar de concentración de México en Qatar.

