¿Cuántos MDD pide Atlético de Madrid por San Luis?

COSTOS

El precio de la franquicia más barata en el futbol mexicano de Primera División oscila entre los 40 y 50 millones de dólares, dependiendo si el equipo tiene o no problemas de porcentaje.

En el caso del San Luis en la negociación que tienen los potosinos con Jeff Luhnow se habla de un costo que ronda los 46 millones de dólares, seis para pagar la multa por haber sido últimos en la tabla de porcentaje y 40 para la gente del Atlético de Madrid que son los dueños de la franquicia.

En el caso del Necaxa se sabe que el precio pactado fue de 60 millones, por lo tanto, los empresarios norteamericanos Jason Levien y Stephen Kaplan pagarán 30 millones por el 50 por ciento de las acciones y el manejo deportivo quedará en manos de la familia Tinajero.

OTRA VEZ

La cancha del estadio de los Vaqueros de Dallas no está en buenas condiciones, toda vez que apenas ayer jueves empezaron a montarla para el partido de mañana entre México e Islandia. El inmueble ubicado en Arlington se utiliza para muchos espectáculos, y por ello la cancha se retira cuando no hay partidos cercanos.

Históricamente ése ha sido el gran problema del estadio, basta recordar hace años cuando Gerardo Martino, como técnico de Argentina, se quejó de las condiciones antes de enfrentar a México en un partido. En el cuerpo técnico del equipo mexicano no cayó nada bien el enterarse que la cancha no está bien y por ello se desechó la posibilidad de hacer un entrenamiento previo, ya que prefirieron trabajar en un campo en buenas condiciones.

SIN ACUERDO

La directiva del Tepatitlán no pudo llegar a un acuerdo con el técnico Francisco Ramírez para la renovación de contrato y todo parece indicar que el estratega campeón y campeón de campeones no estará con los Alteños para el torneo venidero, y por ese motivo el timonel no estuvo en la ceremonia en la cual el Gobernador de Jalisco premió a los campeones.

Paco Ramírez y el dirigente Víctor Flores Cosío sostuvieron varias reuniones en las cuales no pudieron ponerse de acuerdo y por lo tanto entrenador y directiva se abrieron a otras opciones.

