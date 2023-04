Curro Hernández podría tener cuatro juegos menos de castigo

A CRITERIO

El sancionar a Fernando Hernández con un número de partidos y no con un tiempo definido, generará una situación de criterio en la Liguilla y Repechaje que le podría servir al silbante para rebajar hasta cuatro partidos de la sanción, ya que se podría interpretar que la Comisión podrá designarlo, pero al estar castigado no podrá hacerlo y de esa forma ayudarán al nazareno. Seguramente después de este caso, el reglamento se ajustará para que en caso de que se presente una situación similar, se castigue con tiempo y no con partidos.

QUIRÚRGICO

No pudo el Atlas aguantar la presión en Filadelfia y terminó perdiendo 1-0 sin hacer gol de visitante, lo cual lo deja en la situación de buscar un partido quirúrgico el próximo miércoles en Guadalajara, intentando ganar 2-0, ya que si los estadounidenses hacen un gol, los Zorros necesitarían tres.

A los de Mora les facturó el jugar con un hombre menos más de 50 minutos y el tener un plantel corto, lo cual obligó al DT a habilitar a jugadores en puestos diferentes, como los casos de Barbosa por derecha y Reyes como volante en algún momento del cotejo.

OPORTUNIDAD

Diego Andrei Mejía es un tipo preparado, por ello la directiva de Bravos decidió darle los cuatro partidos que le restan al torneo. Como jugador, Mejía militó en Toros Neza, Dorados y Morelia, donde empezó su preparación como entrenador, y decidió irse un tiempo a Europa, donde terminó de formarse. Mejía solicitó que lo acompañen en estos cotejos Carlos Laureano y Alejandro Domínguez como asistentes. Diego sabe que necesita cuatro puntos para que el equipo se salve de pagar la multa de porcentaje una vez más.

