Descenso sin fecha

A unas horas de conocer si alguno de los tres clubes que presentaron la solicitud de certificación en Liga de Expansión, es importante recordar que el descenso se reactivará dos años después de que uno de los cuatro equipos certificados se convierta en Campeón de Campeones de Expansión y, por ende, el cuadro 19 de la Liga MX.

Mientras no haya cuatro equipos y alguno de ellos sea Campeón de Campeones, no hay fecha para reactivar el descenso, ya que lo único claro, de acuerdo al reglamento, es que habrá descenso dos años después de que ascienda un club de Expansión y mientras no haya por lo menos cuatro certificados no hay posibilidad de ascender y a la fecha solamente hay uno.

SIN FIGURAS

El portero Nicholas Hagen y el defensor Gerardo Gordillo son, a la fecha, los dos futbolistas guatemaltecos más destacados y ambos están en la convocatoria de Luis Fernando Tena para el partido de mañana contra México en Mazatlán.

Gordillo tiene pasaporte italiano y juega en la Segunda División de Brasil, anteriormente estuvo en el futbol peruano. En el caso del cancerbero Hagen, que milita en el Hamkan de Noruega, cuenta con pasaporte estadounidense. Guatemala celebrará cuatro partidos amistosos antes de debutar en la Copa de Oro y el primero será mañana frente al cuadro mexicano.

REFUERZO

La directiva del Atlas decidió reforzar el cuerpo técnico de Benjamín Mora y por ese motivo se integra como asistente el argentino Hernán Lisi de 53 años, quien apenas hace unos días fue despedido como entrenador del Municipal de Perú.

Lisi tiene mucha experiencia, ya que ha dirigido en Chile, Paraguay, Colombia y Perú. Lisi se formó como entrenador en la cantera de Newell's Old Boys. El argentino trabajó mucho tiempo como asistente de Javier Torrente, que dirigió al León. La intención es que Lisi ponga su experiencia al servicio de Benjamín Mora y del Atlas.

