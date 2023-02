Diego Cocca, con limitantes en el Tri para enfrentar a EU

EL PRIMERO

Diego Cocca fue informado que a mediados de abril, México se enfrentará en un partido amistoso a Estados Unidos en Phoenix, Arizona, partido que no es Fecha FIFA y, por lo tanto, tendrá que encararlo sin los futbolistas que militan en el extranjero.

Cada año la Federación tiene la obligación de celebrar un cotejo frente a los norteamericanos, ya que es el requisito de la USA Soccer para otorgar el permiso para que el equipo mexicano pueda jugar los cinco partidos que tiene firmados por año con SUM en territorio norteamericano.

Por lo apretado del calendario, el nuevo entrenador no podrá hacer convocatorias previas ni para los dos duelos de Liga de Naciones en marzo, ni para el amistoso ante Estados Unidos.

RECONOCIMIENTO

Dentro de la poca autocrítica que hubo en la conferencia de prensa de la presentación de Diego Cocca, el directo de Selecciones Nacionales, Rodrigo Ares de Parga, reconoció que se equivocaron en el proceso y sobre todo al no notificarles a tiempo a Pachuca y Toluca que sus técnicos no habían sido los elegidos.

Ares señaló que él mismo se comunicó el jueves con Armando Martínez y con Francisco Suinaga para informarles la decisión, cuando ya prácticamente en todos los medios se daba como un hecho la elección del estratega argentino.

SEPARADO

El cuerpo técnico del Necaxa determinó enviar a la Sub 20 al mediocampista chileno, Angelo Araos, cuyo rendimiento con los hidrocálidos ha dejado mucho que desear.

Araos fue una inversión importante de los Rayos, ya que provenía del futbol brasileño y se le consideraba una promesa del futbol chileno; sin embargo, en México no ha pasado nada, no le ha alcanzado para ser titular y al parecer en las últimas semanas tuvo algunas actitudes que no gustaron al cuerpo técnico y que terminaron con la separación del jugador. El andino tiene apenas 69 minutos jugados en el actual torneo.

