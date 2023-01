Diego Cocca, el DT mejor pagado en la historia de México

EL MÁS CARO

Diego Martín Cocca es el entrenador mejor pagado en la historia del futbol mexicano, por ese motivo el argentino decidió cambiar los planes que tenía de esperar una oferta del futbol europeo. Con casi cuatro millones de dólares anuales, Cocca superó el contrato del Tata Martino con la Selección Mexicana y se encuentra muy por arriba de lo que en su momento cobraron Ricardo Ferretti y Miguel Herrera con los propios Tigres y Santiago Solari con América, todos ellos entre los dos y los dos y medio millones de dólares. Cocca después de salir del Atlas había decidido no dirigir hasta que se presentara algo de Europa, sin embargo, cuando su representante, Cristian Bragarnick le puso sobre la mesa la oferta de Tigres, el timonel entendió que a ese contrato no le podía decir que no.

SIN INTERÉS

Aunque en algún momento se mencionó que el Barcelona tenía interés en Raúl Jiménez, la realidad es que cuando los catalanes fueron depurando la lista, el mexicano dejó de ser opción y ahora los españoles apuntan para otro lado. Las condiciones del Raúl Jiménez antes de la lesión eran atractivas para algunos clubes que lo tenían en su radar, sin embargo, el delantero no ha podido recuperar el nivel que tenía y eso mismo lo ha llevado a perder regularidad.

NO FUE ROBO

Aunque el Leviatán reportó a la Liga Premier que habían sufrido un robo de uniformes, la realidad es que quién compró las camisetas se las llevó, al presentarse una diferencia entre los dirigentes del equipo. El empresario argentino Christian Tietze desde el año pasado es quien solventa los gastos del equipo, sin embargo, los derechos federativos le corresponden a Samuel Rodríguez Guzmán, que oficialmente es el dueño del club. Al presentarse diferencias entre ambos, Tietze decidió hacerse a un lado y se llevó algunas cosas que eran de su propiedad, entre ellas los uniformes de juego. Con el retiro del socio capitalista, Leviatán tiene muchos problemas de carácter económico ya que tiene varias demandas en Controversias.

