Diego Cocca, ilusionado con dirigir en Europa; ya le buscan equipo

PROMESA

Desde hace tiempo Diego Cocca tiene la ilusión de dirigir en Europa y su representante Christian Bragarnick hace gestiones para encontrarle equipo. Hay que recordar que de la mano de dicho empresario han llegado al futbol español entrenadores como Antonio Mohamed, Jorge Almirón y Eduardo Coudett, todos ellos al igual que Cocca representados por Bragarnick. Diego quiere que se sepa que se ha desligado del Atlas, por ello se decidió hacer el anunció desde ayer.

POCA RESPUESTA

El elegir el Rose Bowl de Pasadena para el partido de esta noche entre México y Perú era con la intención de tener alrededor de 80 mil aficionados en las tribunas, sin embargo, la respuesta de los aficionados mexicanos hasta ayer no era la esperada por los organizadores y la venta de boletos rondaba las 40 mil localidades vendidas. SUM solicitó la posibilidad de un entrenamiento a puerta abierta con la intención de prender el ambiente. El Rose Bowl tiene capacidad para 92 mil 500 personas.

EN PROBLEMAS

La Selección de Polonia está a punto de descender a la Segunda División de la Liga de Naciones, lo cual confirma que no viven buen momento y así lo dicen las criticas de los medios en Varsovia que refieren que el sistema ensayado con 3 defensas y el buscar jugar de tú a tú no funcionó contra Holanda y necesitarán ganarle a Gales el domingo en Cardiff para no descender. Norberto Scoponi estuvo en Polonia y estará en Gales siquiendo a los polacos y luego viajará a California para presentarle el informe a Gerardo Martino.

