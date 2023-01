Directiva de Cruz Azul, sin respuesta ante polémicas

SIN RESPUESTA

El incidente de Cata Domínguez, la transferencia frustrada de Uriel Antuna a Grecia, y el no registro de los refuerzos Augusto Lotti y Ramiro Carrera, son temas que tendrá que afrontar la directiva cementera. En el caso de Lotti y Carrera los dos tienen más de un mes en México y no han podido ser inscritos en la Liga MX, y por ello el Potro Gutiérrez no los pudo utilizar primero en los amistosos y posteriormente en el primer duelo de Liga MX. En el caso del Cata se decidió no tomarlo en cuenta para el primer cotejo de la competencia, pero tendrá que venir una postura oficial de la dirigencia, misma situación en el caso de Uriel Antuna.

SIN DEFINIR

El 26 de marzo la Selección de Mexico tiene que enfrentar como local a Jamaica dentro de la Liga de Naciones y hasta el momento la Federación Mexicana de Futbol no ha definido donde se jugará dicho partido, que es oficial y por reglamento tiene que jugarse en territorio mexicano, y no hay posibilidades de llevarlo a Estados Unidos, ya que FIFA lo prohibe. La Dirección de Selecciones Nacionales en los próximos días tendrá que decidir el estadio y la ciudad donde se llevará a cabo dicho partido. La intención es poder llevarlo a algún estado que pueda estar interesado, sin embargo, después del fracaso en Qatar no hay muchos apuntados.

ESTÁ FUERA

El hecho de que Joaquín del Olmo no haya sido tomado en cuenta para ningún detalle del viaje de Bravos a la Ciudad de México significa que el Jaibo ha dejado de ser el director deportivo de los fronterizos aunque no se lo han notificado en forma oficial. El propio entrenador Hernán Cristante reconoció que ha tenido charlas con Andrés Fassi, que por ahora es un asesor externo, mientras se define su estatus con el equipo de Juárez, que podría ser el de socio de Alejandra de la Vega. Juárez busca todavía algún refuerzo que podría ser definido por el propio Fassi.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PANATHINAIKOS DESISTE DE FICHAR A URIEL ANTUNA POR NEGATIVAS DE CRUZ AZUL.