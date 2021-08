Dueño del Irapuato busca comprar equipo en Costa Rica o España

BÚSQUEDA

Luego de lo que pasó en Irapuato, Javier San Román busca la posibilidad de poder comprar una franquicia, aunque ya no en el futbol mexicano; vislumbran la Primera División de Costa Rica o la Segunda de España. Aunque su señor padre tiene la intención de seguir con Irapuato en Segunda División, Javier piensa en la adquisición de un cuadro en el extranjero junto con su socio Pedro Cota y con su hermano Santiago, que es dirigente del Necaxa actualmente. El mercado más viable y donde han hecho ya algunos acercamientos es el futbol tico, y ahí ven con buenos ojos la posible llegada del Grupo Tecamachalco.

CONTEMPLADOS

Por lo menos 10 futbolistas de la Selección Olímpica de Tokio 2020 estarán en la convocatoria de Gerardo Martino para los tres primeros partidos del Octagonal. La intención del entrenador es convocar entre 26 y 28 jugadores, tomando en cuenta que un lapso de seis días tendrán que jugar tres partidos.

Elementos como Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Luis Romo, Carlos Rodríguez, Alexis Vega, Sebastián Córdova, Uriel Antuna y Alexis Vega están en los planes del “Tata” para la primera jornada que inicia el 2 de septiembre contra Jamaica en el Azteca, luego el 5 en Costa Rica y el 8 en Panamá.

TIEMPO

Será hasta el 17 de septiembre cuando inicie el Torneo de Segunda División que retornará al formato de dos torneos cortos. La llamada Liga Premier de México ha dado ese plazo para que los equipos puedan organizarse, ya que hay clubes que hasta la fecha no saben si participarán o no, luego de que nuevamente no se le permitió al ascenso al campeón de la categoría, lo cual se viene repitiendo año con año.

Dentro de los que han anunciado que no seguirán está Deportivo Cafessa, que tenía equipos en Segunda y Tercera pero, ante la negativa de poder ascender, su propietario Martín Castañeda tomó la decisión de ya no seguir, con todo y que Cafessa tenía concesionado el Estadio Jalisco y contaba con instalaciones propias.

