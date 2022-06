Dueño del Toluca aprobó negociación por Cavani

LUZ VERDE

El propio dueño de Toluca, Valentín Diez Morodo, dio luz verde para que la directiva busque convencer a Edinson Cavani. La dirigencia choricera ya tuvo contacto con Walter Guglielmone, representante del goleador uruguayo, para hacerle saber el interés que tienen los mexiquenses en poder contar con el goleador. El empresario les manifestó que el futbolista tiene varias opciones y que no ha decidido todavía, les adelantó que tienen ofrecimientos de clubes en Europa, Asia y Sudamérica. Cavani tiene 35 años y no tuvo un buen año con el Manchester United y queda libre en unos días, por ello se vuelve mas interesante, ya que no hay que pagar ficha o rescisión. En el 2013, el PSG pagó 65 millones de euros por el uruguayo al Napoli de Italia. Con el United el goleador tenía un salario anual cercano a los 10 millones de dólares.

PROCESO

De los 16 jugadores que Gerardo Martino decidió prescindir para la Liga de Naciones, 12 estuvieron desde la primera convocatoria del Tata en marzo de 2019, lo cual significa que solamente una tragedia los dejaría fuera de Qatar 2022. Los 12 son: Guillermo Ochoa, Edson Álvarez, Néstor Araujo, César Montes, Héctor Moreno, Jorge Sánchez, Roberto Alvarado, Tecatito Corona, Raúl Jiménez, Alexis Vega, Andrés Guardado y Erick Gutiérrez. De esa misma primera convocatoria, tres están en la lista para Liga de Naciones y deben mejorar su nivel para poder colarse a la lista; Jesús Gallardo, Diego Lainez y Rodolfo Pizarro.

MOVIMIENTOS

En la LIga de Expansión, en las próximas horas Cimarrones definirá quién será su nuevo técnico, se sabe que el elegido está entre David Patiño y Roberto Hernández, mientras que Correcaminos anunció la llegada de ocho refuerzos, entre los que sobresalen Jorge Zárate y Armando Zamorano. Los Leones Negros incorporaron a Ray Villa, uno de los mejores jugadores de Expansión y también llega a los universitarios Miguel Vallejo. La liga no ha confirmado el caso de Durango. Tepatitlán tendrá alumbrado y podrá jugar de noche, aunque su primer partido en la primera jornada será en domingo a las 12:00 horas contra Dorados.

