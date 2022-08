El Puebla vs Pumas se jugará el 23 de septiembre

Puebla y Pumas acordaron jugar su partido pendiente de esta noche, el viernes 23 de septiembre dentro de la Fecha FIFA, lo cual significa que los equipos corren el riesgo de no estar completos en caso de que tengan jugadores convocados a las distintas selecciones. En el caso de Pumas no podrían contar con Dani Alves ya que el 22 de septiembre, es decir un día antes Brasil se mide a la Selección de Argentina en Sao Paulo. El encuentro no se pudo celebrar por el viaje de los universitarios a Barcelona y luego de buscarle acomodo, encontraron que el único espacio era dentro de la Fecha FIFA de septiembre.

SE ACABÓ

Terminó el plazo que la Liga MX le otorgó a los clubes para transferir a jugadores que haya tenido actividad en el torneo en marcha y a partir de ahora solamente se pueden inscribir hasta antes del 5 de septiembre a futbolistas que no hayan actuado en el presente campeonato. El reglamento señala que la fecha límite era el 3 de agosto y el plazo concluyó sin novedad. Los jugadores que cambiaron de equipo con el campeonato en marcha no tuvieron minutos con el cuadro que los transfirió, entre ellos se encuentran Ormeño que pasó de León a Chivas, Loroña de Xolos a Tigres, Ocejo de Santos al Atlas y Govea de Santos a Xolos. Los futbolistas que no hayan actuado con su club aún pueden ser transferidos en este torneo, siempre y cuando no hayan jugado un solo minuto de la presente competencia.

MALAS NOTICIAS

Se confirmó que la lesión que sufrió Aldo Rocha es un desgarre muscular, lo cual significa que el capitán del Atlas estará entre tres y seis semanas fuera de circulación, lo cual lo deja fuera hasta de la posibilidad de ser tomado en cuenta para el partido de la Selección de México contra Paraguay donde el entrenador mexicano, Gerardo Martino, lo tenía en el radar entre los jugadores que podrían ser convocados para dicho cotejo. Rocha sufrió un desgarro del músculo miofascial y de acuerdo al tamaño de la ruptura se podría llevar hasta seis semanas la recuperación. El volante también está convocado al partido de Estrellas de la Liga MX contra la MLS de la próxima semana en Minneapolis y no podrá jugar.

