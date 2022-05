Entorno del Chicharito prepara reunión con Tata y FMF

¿RECONCILIACIÓN?

Desde el entorno de Javier 'Chicharito' Hernández se busca una reunión con Gerardo Martino y con la Dirección de Selecciones Nacionales tratando de aclarar algunas situaciones que en su momento, no fueron atendidas. La primera respuesta de la Dirección de Selecciones y del entrenador es que están en la mejor disposición de poder reunirse con el delantero del Galaxy y poder platicar sobre los motivos por los cuales Chicharito no ha sido llamado desde hace más de dos años. Fue en septiembre del 2019 la última ocasión en que Hernández fue llamado al cuadro nacional y desde entonces no lo han vuelto a convocar. Por el momento no hay fecha para la posible reunión, pero ya hubo acercamiento de parte de la gente cercana al goleador.

CONTEMPLADOS

Hay seis jugadores que a pesar de no haber sido convocados por Gerardo Martino en el grupo de 38 elegidos para los próximos cinco partidos, siguen en el radar del entrenador y esos elementos lo saben. Hirving Lozano, Rogelio Funes Mori, Carlos Rodríguez, Alan Pulido, Jonathan Orozco y Luis 'Chaka' Rodríguez. Los cuatro primeros no fueron tomados en cuenta en esta ocasión, por un tema de lesión, pero están considerados dentro del grupo que el timonel tiene en mente.

PREOCUPACIÓN

La presencia de los promotores en partidos de Fuerzas Básicas preocupa a los clubes, por eso el tema se tocó en la la reunión de dueños y se reglamentó al respecto, tratando de que por lo menos antes y después de los partidos, los agentes no tengan acceso a la zona de vestidores. Los representantes dados de alta en FIFA podrán estar en la tribuna en los juegos de categorías menores, pero por ningún motivo podrán bajar a vestidores o zona mixta y quién viole la regla será sancionado de acuerdo a lo que establece la propia FIFA. Los partidos de Sub 18 y Sub 17 son muy seguidos por promotores, tratando de conseguir jóvenes para representarlos.

