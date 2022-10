Equipos sin Liguilla, sin aportaciones al Tri

NO CONSIDERADOS

Ningún jugador de los seis equipos que no calificaron a la Liguilla recibió notificación de que entra en planes de Selección y que debería de reportar al CAR para la concentración previa al viaje a Girona. La intención del cuerpo técnico es que conforme vayan quedando eliminados los cuadros, los elementos que están contemplados se vayan reportando al CAR. Querétaro, Atlas, Pumas, Xolos, Mazatlán y San Luis son que ya están de vacaciones y ninguno tuvo jugadores constantes en el proceso. El que más llamados tuvo fue Jonathan Orozco, pero en las recientes convocatorias ya no fue tomado en cuenta.

CUADRO IDEAL

De acuerdo a Wyscoutt, la aplicación que le da servicio a varios equipos de la Liga MX, la alineación ideal del torneo es con Nahuel Guzmán en la portería. En la defensa colocaron a Brian Castillo de León como lateral derecho, mientras que el izquierdo lo ocupa Maximiliano Araujo del Puebla y los defensores centrales son: Igor Lichnovsky de Tigres y Gustavo Cabral de Pachuca. En medio campo la app tiene a Fernando Gorriarán de Santos y Leo Fernández de Toluca como volantes centrales, mientras que por la bandas están Joao Meneses de Toluca y Alex Zendejas de América. En la delantera los designados son: Nicolás Ibañez de Pachuca y Gignac de Tigres. Sorprende que solamente haya un jugador de América que terminó como el mejor equipo de la competencia.

POLÉMICA

De igual forma, la aplicación de servicios, Wyscout, señala que Carlos Acevedo de Santos estuvo por abajo no solamente de Nahuel, sino también de Ustari, Talavera y Ochoa. En el caso de Álvaro Fidalgo de acuerdo a los criterios de medición que usan, Gorriarán de Santos fue mejor que el español, misma situación sucede con Diego Valdez que fue superado por Leo Fernández, mientras que Jordi Cortizo se quedó en el tercer puesto. “Ponchito” González quedó atrás de Zendejas y elementos como Luis Chávez de Pachuca y Erick Sánchez no fueron considerados para el once ideal.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS: NICOLÁS FREIRE SE DISCULPÓ CON A LA AFICIÓN POR LOS RESULTADOS DEL EQUIPO