Fecha 16, reprogramada casi por completo por el Tri

AUTORIZACIÓN

La fecha 16 del presente torneo está programada para jugarse entre 23, 24 y 25 de septiembre, es decir, dentro de la Fecha FIFA cuando la Selección Mexicana se encuentre en California para jugar ante Perú y Colombia, por ese motivo se autorizó que los clubes que quieran mover su partido de esa jornada lo hagan para que no se vean perjudicados con convocatorias de jugadores a las distintas selecciones. A la fecha ya se reprogramaron 8 de los 9 cotejos de la fecha 16 y por ahora el único programado para jugarse como está designado es el Necaxa contra Mazatlán que se llevaría a cabo el 23 de septiembre en Aguascalientes. Los ocho restantes se jugarán antes, en su mayoría en el mes de agosto.

MAL INICIO

El entrenador mexicano Antonio Torres Servin arrancó con el pie izquierdo su aventura como técnico del Municipal de Guatemala, ya que perdió como local 4-1 ante el Coban Imperial, lo cual ya le generó las primeras críticas. Torres Servín llegó en lugar de José Saturnino Cardozo, que estuvo dos temporadas y no pudo campeonar. Torres Servin hace tres años llegó al Deportivo Antigua al título, y por ello tiene cartel en Guatemala, y lo acompaña en este experiencia el también mexicano Diego Meza, hizo del Enrique 'Ojitos' Meza. Municipal es de los mejores clubes de Guatemala.

NO CONVENCE

El nuevo horario elegido por la Liga de Expansión de domingo a las nueve de la noche no convence a los clubes y la prueba es que Morelia el domingo pasado ante Pumas Tabasco prefirió jugar a puerta cerrada para perder económicamente lo menos posible, ya que los dirigentes michoacanos consideraron que en ese horario no había forma siquiera de poder recuperar los gastos de abrir el inmueble y prefirieron celebrarlo a puerta cerrada. A lo mejor para televisión es un buen horario, pero no para los clubes que les toca jugar en esa ventana. La Liga de Expansión torneo tras torneo experimenta nuevos horarios buscando no empalmar partidos con la Liga MX.

