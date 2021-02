Fecha FIFA del Tri en Europa, en peligro

SE COMPLICA

El jugar en Cardiff ante Gales y en Viena ante Panamá durante la Fecha FIFA de marzo se ha complicado por el cambio en los protocolos sanitarios de algunos países europeos, y la Dirección de Selecciones trabaja a marchas forzadas para tratar de que los dos partidos se puedan llevar a cabo, lo cual hoy no es seguro.

Los planes de la Selección son jugar el 27 en Cardiff contra Gales y de ahí moverse a Viena, Austria para el 30 enfrentar a la Selección de Costa Rica. En las últimas horas la Federación Mexicana de Futbol fue informada de la posibilidad de que no se pueda jugar en esas dos ciudades por protocolos sanitarios.

ENTERADOS

La Dirección de Selecciones, que encabeza Gerardo Torrado, ya fue informada por Jaime Lozano, técnico de la Selección Preolímpica, sobre la decisión de Alexis Vega de no ser tomado en cuenta para el microciclo que se llevará a cabo a partir del 15 del presente mes. Lozano pretende trabajar por lo menos un par de días para poder elegir a los 18 que van a jugar el Preolímpico. Los que no sean citados para el microciclo prácticamente no tendrán posibilidades de estar en el grupo que dispute los dos boletos de Conccaf para los Juegos Olímpicos y Vega, al quedar fuera del microciclo, quedará fuera de la Selección y podrá dedicarse de tiempo completo a Chivas.

FIRME

Pase lo que pase esta tarde en el partido ante Santos, el puesto de Diego Martín Cocca como técnico del Atlas no está en riesgo, según manifestó el presidente José Riestra en una entrevista que le realicé el jueves pasado.

El dirigente señaló que desde su óptica el equipo presentó una mejoría importante en los duelos ante Tigres y Pumas, y por ello están convencidos en que la continuidad del estratega argentino es la mejor decisión para los Zorros.

