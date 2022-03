FIFA definirá número de convocados por país para Qatar

A LA ESPERA

Será el viernes de la próxima semana en el Congreso Mundial de FIFA que se llevará a cabo unas horas antes del sorteo cuando se conozca si se aprueba o no el que las selecciones calificadas puedan llevar a Qatar más de 23 jugadores por el tema de la pandemia. Desde hace meses FIFA estudia la posibilidad de subir hasta 26 futbolistas por selección y que solamente 23 sean elegidos para cada partido. Desde hace tiempo son 20 los jugadores de campo y 3 los porteros que cada país puede registrar, pero, por la pandemia algunas selecciones extendieron la inquietud de poder aumentar y será el próximo viernes cuando se conozca.

NO SE MODIFICA

Ante la petición de varios clubes de Liga de Expansión de reconsiderar la capacidad de sus estadios para el tema de certificación, la respuesta de la Liga fue contundente y en este primer año no hay cambio, es decir el aforo mínimo para aspirar a la certificación es de 20 mil aficionados, en el entendido de que quien no llene ese requisito, no podrá completar el trámite y por ende no podrá ser aprobado para luchar por ascender. La información pegó duro en algunos clubes que analizan posible cambio de sede para buscar la certificación.

NO PASAN

De acuerdo a los aforos registrados en la Federación, hay 6 estadios que no llegan a los 20 mil lugares: Carlos Iturralde de Yucatán (15 mil), Tepa Gómez de Tepatitlán (12 mil 500), Tlahuicole de Tlaxcala (15 mil). Tecnológico de Oaxaca sede de Alebrijes (17 mil 200). El Marte R Gómez, la casa del Correcaminos ( 18,476), el Héroe de Nacozari de Cimarrones en Sonora ( 18,787) y el Andrés Quintana Roo de Cancún (17 mil 200). Algunos de estos tienen proyectos de ampliación, pero hoy día los aforos registrados en Federación no llegan a los 20 mil, por ello hicieron la petición y les dijeron que a lo mejor el próximo año cambia ese criterio, pero en primera instancia no.

