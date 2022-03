FMF, ya con festejo listo si el Tri amarra boleto a Qatar 2022

PREPARATIVOS

El próximo jueves La Selección de México podría conseguir su pase matemático al Mundial Qatar 2022 para lo cual se requieren de varias combinaciones. Para aspirar a esa opción, el cuadro de Gerardo Martino tiene que vencer a Estados Unidos en el Azteca y esperar que Panamá pierda como local ante Honduras y que Costa Rica no gane en casa contra Canadá.

La posibilidad es remota, ya que los hondureños no han ganado un solo partido en lo que va de la eliminatoria. La Federación Mexicana de Futbol previendo esa posibilidad ya tiene los preparativos para la celebración, la cual estaría a cargo de un mariachi y se permitiría que las familias de los jugadores bajen a la cancha. El juego en Panamá se celebrará una hora antes, mientras que el de Costa Rica será a la misma hora que el de los mexicanos. En caso de que no se consiga el jueves, la fiesta se cambiaría para el 30 contra El Salvador.

EN CONTACTO

Tratando de recabar experiencias sobre la lesión que lo aqueja, el jugador del Atlas, Diego Barbosa, se ha comunicado con Enrique ‘Paleta’ Esqueda y Fernando Arce, quienes en su momento sufrieron también de fascitis plantar. La directiva rojinegra le ha ofrecido al lateral la posibilidad de consultar a otros médicos para tener otra opinión.

El “Paleta” Esqueda fue aquejado por una fascitis y recurrió a médicos en Europa, Sudámerica y Estados Unidos, mientras que Fernando Arce sufrió de esa lesión en Santos y Chivas, pero con tratamiento la pudo superar. Barbosa desde la fecha 6 no ha podido jugar y ni siquiera entrenar al parejo de sus compañeros por las molestias en la planta del pie, por lo tanto no se sabe cuándo podría estar de regreso al cien por ciento.

CONOCIDO

Durante muchos años Vicente Sánchez buscó la forma de regresar al futbol mexicano como integrante de un cuerpo técnico, sin embargo, no pudo acomodarse ni siquiera en Toluca, donde un par de veces fue propuesto y no lo aprobaron. Ahora después de mucho tiempo y gracias a su amistad con su paisano Iván Alonso, encontró acomodo como asistente institucional en Pachuca. Iván Alonso es el nuevo director de futbol de Pachuca y desde que llegó buscaba un auxiliar institucional que estuviera cerca de Guillermo Almada y eligió a Vicente Sánchez que en primera instancia no está contemplado para estar en la banca, ya que Almada tiene su grupo de trabajo con su hermano Luis y Darwin Quintana como asistentes y al profesor Rubens Valenzuela como preparador físico.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MÉXICO VS ESTADOS UNIDOS: ¿CUÁL ES EL BALANCE A 20 AÑOS DE COREA-JAPÓN?