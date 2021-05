Henry Martín y Pulido, los delanteros del Tri en Final Four

NO CONTEMPLADOS

Ni Javier 'Chicharito' Hernández, ni José Juan Macías, ni Santiago Ormeño, fueron contemplados dentro de la prelista de 40 jugadores para los partidos del Final Four de Concacaf, lo cual significa que Henry Martín y Alan Pulido serán los centros delanteros para esa competencia, toda vez que aunque Raúl Jiménez aparece en la convocatoria, el delantero está descartado ya que todavía no se conoce cuando recibirá la autorización de su equipo para poder entrenar a fondo, pues por ahora realiza trabajo especial en el cual no está contemplado disputar la pelota, ni mucho menos poder rematar de cabeza. La Selección Mexicana juega el 29 de mayo contra Islandia, en lo que será el único juego de preparación antes del Final Four y Gerardo Martino sabe que en ese duelo no podrá contar con los futbolistas de los dos clubes que lleguen a la final de la Liga MX.

REGRESA

Alex Diego está a punto de regresar al Querétaro, sin embargo, ahora lo haría como el director deportivo de la institución. El año pasado Diego fue el entrenador de Gallos, donde tuvo un buen inicio, pero posteriormente fue despedido, lo cual generó muchas críticas a los de Querétaro. Alex Diego será el encargado de llevar el proyecto de la directiva y de estar cerca de Héctor 'Pity' Altamirano, a quien hace unos días le fue informado del retorno de Alex Diego. Diego empezó su carrera como entrenador en Alebrijes de Oaxaca, después pasó al Atlante de la extinta Liga de Ascenso y luego llegó a Querétaro.

MAL HORARIO

Tepatitlán y Morelia se preparaban para jugar la Final de la Liga de Expansión martes y viernes, sin embargo, de la liga les informaron que se buscaría programarla en un horario más atractivo, ya que buscarían que una serie de la Liga MX se cambiara a martes y viernes, para que la Final se jugara en un horario estelar, lo cual no consiguieron y al Final terminaron programando la gran final para sábado a las cuatro de la tarde, ya que más tarde se les podría empalmar con el Puebla contra Atlas. Durante todo el torneo Expansión cuidó mucho la programación de los partidos, sin embargo, el encuentro más importante de todo el torneo les quedó en un horario poco atractivo.

