Huerta y Pérez, los 'prestados' de Chivas que podrían volver

SEGUIMIENTO

Para darle seguimiento a los más de 20 jugadores que Chivas tiene prestados en diferentes equipos, los Rojiblancos contrataron a Guillermo 'Campeoncito' Hernández, quien tiene la misión de darle seguimiento a todos y de analizar quiénes podrían tener alguna oportunidad de regresar. El caso más interesante es el del 'Chino', César Huerta, que está prestado con opción a Mazatlán y que los sinaloenses buscan negociar, ya que consideran que el precio de 10 millones de dólares es exagerado. Otro de los que llaman la atención es Pavel Pérez, que está prestado al Tepatitlán de la Liga de Expansión, así como Giovani Hernández, que milita en el Antigua de Guatemala.

INCIDENTE

El que se presentó en el partido de Expansión entre el técnico de Atlante, Mario García, y su jugador, Pablo Gómez, al cual sacó en el segundo tiempo y le hizo un reclamo antes de llegar a la banca. Gómez le respondió y se hicieron de palabras fuertes. El jugador se subió a la tribuna y desde la banca García le seguía gritando y el futbolista respondiendo a los gritos. Todo el incidente fue visto desde el palco por el propio dueño del equipo Emilio Escalante, quien no entendía lo que pasaba y le preguntaba a Jorge Santillana, a quien tenía al lado. Al final Santillana tuvo que ir al vestidor a tratar de tranquilizar las cosas entre García y Gómez.

SIN MICROCICLO

Para no complicar el trabajo de los clubes de cara el cierre del torneo, Gerardo ´Tata' Martino decidió que no haya microciclo para los dos juegos de noviembre en Austria, y será al terminar la Jornada 17 cuando los convocados por el entrenador viajen a Europa para enfrentar a Corea del Sur y Japón. La salida a Viena está programada el domingo 8 de noviembre por la noche, es decir, con la jornada concluida. El Tata podrá convocar a los elementos que tenga en mente y no tendrá limitaciones como sucedió en la gira a Holanda de hace unos días, con lo cual elementos como Salcedo, Antuna y Macías, podrían estar entre los citados por Martino.

