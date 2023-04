Juárez FC, molesto por reprogramación del Puebla vs Xolos

MOLESTIA

Aunque entienden que hubo una causa de fuerza mayor de por medio, ya que Xolos no pudo viajar al jueves a Puebla, la directiva de Bravos de Juárez expresó su molestia por haber movido el cotejo, puesto que consideran que los fronterizos sacaron ventaja, pues de esta forma los de Tijuana ya conocerán el resultado de Bravos y sabrán si les alcanza o no para evitar la multa. La dirigencia de Ciudad Juárez pugnaba porque también el juego de ellos ante América se reprogramara o que se buscara una alternativa para que Xolos viajará a la Ciudad de México y de ahí por carretera a Puebla. No tuvieron eco en sus gestiones, aunque si dejaron de manifiesto su inconformidad.

METEN PRESIÓN

Al cambiarse el partido de Puebla contra Xolos para sábado a las 5 de la tarde, los dirigentes de Univisión Deportes en Estados Unidos, de inmediato, se manifestaron ante la Liga MX para expresar su inconformidad, ya que se les empalmaba con el duelo entre San Luis y Atlas. Ante tal situación, el cotejo de potosinos y rojinegros se tuvo que mover a las 7 de la noche, aunque se juntan tres encuentros en ese horario; sin embargo, van por cadenas de televisión diferentes tanto para México como para Estados Unidos, por ello se decidió poner tres juegos a la misma hora.

DESTACADO

El trabajo del entrenador mexicano Mario Garcia Caboara como técnico del Boyacá Chicó de Colombia al cual tiene ubicado en el tercer lugar general después de 16 jornadas. García es mexicano y como jugador militó en Tecos del 88 al 91 cuando los zapopanos fueron dirigidos por Carlos Reinoso, Rubén Omar Romano y Víctor Vucetich. Mas tarde jugó en Primera A con Pumas Morelos. Después decidió probar suerte en Sudamérica. En Boyará Chico se formó como técnico y logró ascenderlo y ahora lo tiene peleando por un lugar para la Libertadores.

