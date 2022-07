Juego de Estrellas impidió al Atlas jugar vs Barcelona

OBSTÁCULO

El Juego de Estrellas entre la Liga MX y la MLS fue el principal obstáculo para que los Rojinegros pudieran viajar a Barcelona a jugar contra los catalanes, ya que por reglamento los clubes tienen que ceder a los jugadores convocados, y en el caso de Atlas elementos como Camilo Vargas, Hugo Nervo, Aldo Rocha, Julián Quiñones y Julio Furch están contemplados y con la obligación de estar el día 9 de agosto en Minnesota para jugar el 10 el All Star y el duelo contra el Barcelona estaba contemplado para el 7. Los Rojinegros ya habían pactado con Querétaro poder mover el duelo de la fecha 7 para viajar a Europa, sin embargo, con el Juego de Estrellas no pudieron hacer nada, ya que se trata de un evento que la liga tiene vendidos los derechos de televisión en Estados Unidos y se tiene que jugar por contrato con los ganadores de los Balones de Oro, de lo contrario la Comisión Disciplinaria puede suspender a los futbolistas que no asistan.

SOBRESALEN

Raymundo Fulgencio con Tigres y Vitinho con Atlético de San Luis fueron los jugadores más desequilibrantes de la primera jornada de la Liga MX. El delantero de los Felinos tuvo 14 acciones exitosas en ataque, mientras que el brasileño de los potosinos tuvo 12. Fulgencio inició y estuvo 60 minutos en la cancha, mientras que el sudamericano entró de cambio y jugó 45 minutos. Sorprende el caso de Vitinho ya que se trata de un joven que no tuvo oportunidad en Brasil, pero el entrenador Jardine lo tenía bien analizado y decidió recomendarlo a los potosinos.

NO CONTEMPLADO

En primera instancia, Armando Archundia como presidente de la Comisión de Arbitraje no tiene contemplado hacer el análisis semanal que realizaba Arturo Brizio después de cada jornada. Tratando de evitar el desgaste que genera el analizar públicamente las decisiones de los silbantes, Archundia no tiene en mente hacerlo ya que por ahora se encuentra adentrándose de la problemática para después poder tomar decisiones.

