La verdadera razón por la que Boy se fue de Mazatlán

VERSIÓN OFICIAL

Tomás Boy y la directiva de Mazatlán estuvieron de acuerdo en manejar como versión oficial de la salida del técnico el no llegar a un acuerdo económico, sin embargo, la realidad es que aunque los dirigentes estaban conformes con el trabajo del entrenador, pretendían hacer una reestructuración importante en el cuerpo técnico del veterano, situación en la que Boy no estuvo de acuerdo y por ello decidieron no seguir adelante. La dirigencia reconoce que Tomás cumplió con la meta principal, que era evitar quedar dentro de los lugares que pagarían multa.

PELIGROSO

Un grupo de personas que se dijeron aficionados de Bravos de Juárez visitaron a Guillermo Cantú para hacerle saber su inconformidad por los resultados del equipo fronterizo. La reunión en algún momento subió de tono. Cantú llegó a Bravos invitado por la propietaria de la franquicia Alejandra de la Vega, quien decidió quitarle el poder a su cuñado Alvaro Navarro, que antes de Cantú era el responsable del equipo. Los resultados de Cantú fueron malos, quitó a Gabriel Caballero para llevar a Luis Fernando Tena, y tuvo que despedirlo para contratar a Alfonso Sosa que tampoco funcionó. Los refuerzos que llegaron recomendados por el dirigente tampoco funcionaron y el equipo terminó en lugar 16 de la tabla de porcentaje y tendrá que pagar una multa de 50 millones de pesos.

NO RESPONDIERON

Guillermo Cantú invitó a trabajar en Juárez a Héctor Lara y Gabriel Saucedo, ya que José Antonio 'Tato' Noriega no podía ejercer oficialmente como directivo fronterizo ya que el exjugador tiene contrato vigente con ESPN, y aunque no sale a cuadro, la empresa le paga puntualmente mes con mes, sin embargo, está establecido que si Tato se ocupa en otro empleo, el contrato se termina automáticamente, por ello Noriega no ejerció oficialmente y se decía que era asesor de Cantú. Con un par de meses en el cargo, Lara y Saucedo fueron invitados por Alvaro Dávila a Cruz Azul, ya que los dos fueron sus elementos de confianza en Morelia. Tanto Lara como Saucedo dejaron Juárez para ir a los cementeros y Cantú se quedó sin gente.

