Las razones por las que Chivas rechazó a Marco Fabián

NO HAY LUGAR

Directiva y cuerpo técnico de Chivas coincidieron en el sentido de que Marco Fabián no tiene cabida en el proyecto rojiblanco, y así se lo hicieron saber al representante del jugador que se acercó a a dirigencia buscando que se pudiera presentar una oportunidad para que Fabián regresara al chiverío. La apuesta del Guadalajara será con los jugadores de fuerzas básicas o si llega alguien de fuera debe de ser superior a lo que se tiene en la institución y Marco no reúne ninguno de los dos requisitos. Del lado del mundialista se había manejado la posibilidad de reducir el sueldo, empero, en Chivas fueron muy claros de que por ahora no hay lugar.

NUMEROSAS

Para encarar las Fechas FIFA del Octogonal, Gerardo Martino vislumbra la posibilidad de hacer convocatorias de 28 futbolistas en lugar de las de 23 o 24 que venía haciendo. En la primera que será en septiembre, la Selección Mexicana jugará tres partidos en un lapso de seis días y aparte dos viajes, a Costa Rica y Panamá, por ello el timonel pretende llamar a más jugadores y de esa forma tener una bajara más amplia de posibilidades. Hay que recordar que en la Preolímpica hay varios, aparte de los refuerzos, que son llamados con frecuencia: Córdova, Alvarado, Sánchez, Montes y Charly Rodríguez y que al terminar olímpicos regresarán a ser parte del equipo de Martino.

REPITEN

César Montes y Erick Aguirre estuvieron en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro y serán parte de Tokio 2020. Son los únicos que tendrán la posibilidad de repetir en la justa. El “Chachorro” Montes no fue parte ni del Preolímpico, ni de la gira por Europa, pero siempre estuvo en el radar de Jaime Lozano y si no lo tuvo fue porque el defensor fue llamado a la Selección Mayor. En el caso de Aguirre, el michoacano es de los titulares indiscutibles y puede jugar varias posiciones, lo cual es de mucha utilidad en un torneo donde la convocatoria es solamente de 18 jugadores.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HUGO SÁNCHEZ: 'FUNES MORI LE QUITA TRABAJO A MEXICANOS DESEMPLEADOS'