Leagues Cup: ¿Un torneo medio oficial?

Difícil de entender que en un torneo oficial, cuando se juega un partido entre dos equipos de distintos países, se designe a un árbitro de la misma nación que alguno de los dos cuadros, algo que ha sucedido en la Leagues Cup y donde seguirá sucediendo.

En la página de Concacaf no aparece ese torneo como oficial y a lo mejor por ello las designaciones las hacen a la ligera. Hoy el Santos vs Orlando lo pita Víctor Rivas de la MLS, y el de Necaxa vs Charlote lo lleva Guido González Jr., también de MLS, y el de Bravos ante Austin lo lleva el mexicano Israel López.

LA MISMA HISTORIA

Dentro de los jugadores con más tiros a gol en las tres primeras jornadas de la Liga MX, sólo hay un mexicano dentro de los primeros 10 y es Roberto de la Rosa, del Pachuca, los demás son extranjeros.

El español García de Bravos es el mejor con 10 disparos, seguido de Bruneta, Di Yorio y De la Rosa, con nueve, y con ocho se encuentran Dávila, Lozano, Valdez y Aguirre. El dato refleja que en Liga MX la mayoría de los puestos de medio campo hacia al frente los ocupan extranjeros.

FUENTE DE TRABAJO

Por lo menos 20 futbolistas mexicanos están registrados en la USL de Estados Unidos, que es algo así como la Segunda División, destacando los casos de Rafael Baca con el Monterey Bay, del “Puma” Pimentel y del “Gringo” Torres con Río Grande Valey y de Carlos Guzmán con el San Diego Loyal, entre otros. Los sueldos en esta categoría fluctúan entre los 15 y los 20 mil dólares y es una opción mejor remunerada que la Liga de Expansión.

