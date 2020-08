Liga de Expansión retrasó su inicio y tendrá menos pruebas Covid

SE POSPONE

La Liga de Expansión no podrá arrancar el 14 de agosto como habían contemplado, ya que hay equipos que todavía no tienen los resultados de las pruebas de Covid-19 y no se ha podido aterrizar el calendario, ya que siguen las negociaciones por el tema de los derechos de televisión. Los registros se cierran este viernes y este lunes por la tarde se conoció que la liga podría arrancar el martes 18, siempre y cuando el calendario se publique esta misma semana. Lo que quedó definido ayer es que en Expansión MX las pruebas Covid serán cada tres semanas, ya que los clubes no tienen la capacidad para hacerlas cada semana como en Liga MX.

NO ACEPTÓ

Después de analizar todas las opciones del mercado, la directiva de Pumas colocó a Víctor Manuel Vucetich como la primera, y por ello se acercaron al estratega para saber si le interesaría dirigir a los universitarios. Vucetich dialogó con la gente enviada por la dirigencia y no pudieron llegar a un acuerdo sobre todo en la parte deportiva, ya que el veterano entrenador consideró que el equipo necesita la incorporación de por lo menos tres jugadores importantes, y Pumas no está en posibilidades de contratar refuerzos caros. Ante tal situación los capitalinos siguen analizando posibilidades y Vucetich sigue esperando que se defina la situación con la Selección de Ecuador, donde sigue siendo candidato máximo ahora que se bajó de esa lista Guillermo Almada, quien prefirió seguir en Santos Laguna.

HISTORIA

En diciembre del 2013, en Fuerzas Básicas de Santos le dieron las gracias a Carlos Acevedo por considerar que el portero no tenía futuro. Al mes siguiente la Sub 17 lagunera al regresar de Ciudad de México tuvo un grave accidente en Cuencamé, en el cual los dos arqueros resultaron lesionados y tuvieron que ir a buscar a Acevedo a su casa para pedirle que les echará la mano. El joven no tenía ganas, ya había decidido retirarse del futbol y dedicarse a estudiar. Regresó para ayudar mientras se recuperaban los heridos y se quedó con el puesto. El crecimiento de Acevedo fue tanto que el propio técnico Almada autorizó la salida de Jonathan Orozco por considerar que Carlos Acevedo ya estaba listo para ser titular de Santos y por lo pronto el domingo ante Chivas fue factor para el triunfo.

