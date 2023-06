CONFIRMADOS

José Antonio Rodríguez, Kevin Álvarez, Néstor Araujo, Gilberto Sepúlveda, Salvador Reyes, Alan Cervantes, Roberto Alvarado, Diego Lainez, Roberto de la Rosa y Raúl Jiménez son los 10 seleccionados que causarán baja y que no asistirán al Final Four, ni a la Copa Oro. El propio Diego Cocca antes de viajar a Mazatlán informó a los futbolistas de la decisión y les comentó que en la manera de lo posible la intención es que en estos dos partidos ante Guatemala y Camerún puedan tener actividad, para que posteriormente se vayan de vacaciones. Los 10 después del encuentro en San Diego viajarán de regreso a México.

MEXICANOS

La estructura de Selecciones de Guatemala es prácticamente mexicana, ya que Eugenio Villazón que es el responsable ha recurrido a los estrategas nacionales en todas las categorías. Luis Fernando Tena y Chava Reyes están en la Selección Mayor, mientras que Rafael Loredo comanda a la Sub 20. En la Sub 17 esta Marvín Cabrera y en la Sub 15, Jair García quien trabajó muchos años al lado del “Ojitos” Meza. Todos los técnicos son mexicanos y están haciendo un buen trabajo en territorio guatemalteco.

CALENDARIO

La Liga MX pretende esta noche presentar el calendario para el próximo torneo que inicia el 30 de junio. La intención es que al medio tiempo del partido entre México y Guatemala en Mazatlán, el calendario sea publicado tanto en Televisión Azteca como en Televisa. La novedad en el próximo calendario es que a partir del 20 de julio se detendrá la competencia por espacio de casi un mes para darle el lugar a la Leagues Cup. Inmediatamente después de ser presentado, se publicará en la página oficial de la Liga MX.

