Los 'olvidados' de Diego Cocca

OLVIDADOS

Brian 'Guamerú' García es el segundo mexicano con más participaciones en gol con un total de 11; sin embargo, al lateral de Toluca no le alcanzó para ser considerado por Diego Cocca para el partido de esta noche contra Estados Unidos.

Ricardo 'Diablito' Chávez, de Atlético de San Luis, es el segundo mexicano con más balones recuperados y tampoco fue considerado a pesar de que no es Fecha FIFA.

Marcel Ruiz es el futbolista mexicano con más pases acertados después de 15 jornadas, con un total de 753; empero, en esta ocasión Cocca no lo consideró a pesar de que el volante de Toluca estuvo en la primera convocatoria de 36 futbolistas.

KILOMÉTRICA

Resultó la reunión de dirigentes de clubes de Liga de Expansión con Mikel Arriola, ya que inició a las 11 de la mañana y concluyó cerca de las 8 de la noche en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol.

Los directivos de equipos le hicieron saber al presidente de la Liga MX su inquietud para que se puedan modificar algunos aspectos de la certificación, así como también la posibilidad de que se les permita a los equipos jugar en un día y horario fijo sus partidos de local en fin de semana y no en martes, miércoles y jueves como sucede actualmente.

También se habló de la posibilidad de que la categoría Sub 20 de la Liga MX se fusione con Expansión. Al final, Mikel Arriola les explicó que sus inquietudes serán analizadas en el Consejo de Dueños y ellos son los que tendrán la decisión como la máxima instancia del futbol mexicano.

RECHAZADO

Durango no pudo tener participación en la reunión de ayer en Toluca, ya que al ingeniero Roberto Zermeño no se le permitió el ingreso porque no fue acreditado como nuevo presidente de Alacranes y, para la Liga, el titular sigue siendo Ciro Castillo; por tal motivo, Durango no tuvo representante. Tampoco asistió la directiva de Venados de Mérida, lo cual llamó la atención, porque los yucatecos son uno de los tres clubes que hicieron el proceso de certificación.

