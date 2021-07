Lozano definió XI inicial del Tri vs Francia

DEFINIDA

Jaime Lozano ya tiene en mente la formación titular para jugar ante Francia el 22 de julio en el arranque de los Juegos Olímpicos, Tokio 2020. El timonel mexicano tenía unas dudas, pero en el juego de ayer ante Fukuyama prácticamente las definió. La primera era en el lateral izquierdo entre Erick Aguirre y Jesús Angulo. Al final, de acuerdo a lo visto, el estratega se definió por el de Rayados y el de Atlas esperará turno en la banca. Por lo visto ante el cuadro nipón de Segunda División, el ataque será con Lainez por derecha, Alexis Vega por izquierda, Córdova por el centro y adelante Henry Martín, dejando a Luis Romo y Charly Rodríguez como recuperadores, mientras que la zaga será con Sánchez, Montes, Vásquez y Aguirre, además de Ochoa como portero.

SIN DRAMA

El hecho de que la Dirección de Selecciones no haya podido conseguir a un rival de jerarquía y que se haya tenido que jugar ante un equipo de Segunda División no molestó a Jaime Lozano. El estratega hubiera querido enfrentar a un cuadro de nivel, sin embargo, señaló que tuvieron que adaptarse a las circunstancias. Mientras México jugó su último partido ente el Fukuyama, Francia lo hace ante Corea y Japón se medirá a España. Para todos los equipos, con excepción de los japoneses, fue complicado conseguir rivales, México había amarrado a Nueva Zelanda, pero al caerse ese juego, los neozelandeses jugaron contra Australia y al cuadro azteca no le quedó de otra que buscar un equipo local.

DIFERENTE

El equipo mexicano viajó a Tokio sin gente de atención a medios de comunicación, por ello pasaron cosas como la conferencia virtual de Jaime Lozano en Hiroshima, donde la iluminación y el internet eran de mala calidad. A partir de ahora el equipo azteca estará en manos del Comité Olímpico Internacional, que es el encargado de marcar las pautas y al cuadro nacional fue informado que sábado y domingo le corresponde entrenar en el horario de 19.30 a 21.00 horas. Todavía no les han confirmado si podrán entrenar o no en el Estadio de Tokio, sede del encuentro ante Francia.

