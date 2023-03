Maxi Araujo, la mejor contratación del Clausura 2023

EL MEJOR

Después de 12 jornadas, Maxi Araujo se ha convertido en la mejor contratación en lo que va del torneo, ya que el uruguayo prácticamente compite en todas las categorías que tienen que ver con el futbol ofensivo. El Toluca le pagó al Puebla casi ocho millones de dólares por el zurdo y con Ambriz se ha convertido en titular indiscutible como lateral, volante o delantero. Araujo al momento compite en el top 10 de goles anotados, asistencias para gol, tiros a gol con destino a portería, centros al área y manos a mano ganados en ataque. El uruguayo en cuanto a números supera a elementos como Pocho Guzmán y Gorriarán que también destacan en 12 fechas.

LOS PEORES

Son varios los futbolistas que no han destacado en lo que va del torneo, inclusive hay un caso de un extranjero que no ha debutado. Ramiro Carrera de Cruz Azul ha participado en nueve juegos y ha mostrado muy poco, lo mismo que Cristian Arango con Pachuca, Emerson Rodriguez con Santos y Manuel Duarte con Gallos Blancos. En Bravos llama la atención el caso del paraguayo Kevin Pereyra, que lo trajeron sobre el cierre de registros y ni siquiera ha debutado, solamente ha participado en un partido con la Sub 20 de los fronterizos.

DESCARTADO

En el 2023 no habrá Juego de Estrellas entre la Liga MLS y la Liga MX, ya que los estadounidenses decidieron regresar al modelo que tenían antes de enfrentar a los mexicanos y que consiste en jugar un partido frente a un equipo grande de Europa, por ello contrataron al Arsenal de Inglaterra para enfrentarlo el 19 de julio en Washington. Ante tal situación la Liga MX centrará toda su atención en el Torneo Binacional que tendrá 77 partidos entre clubes de Estados Unidos y México.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ACTIVIDAD DE LOS 'CUATRO GRANDES' EN LA FECHA FIFA.