Mazatlán FC decidirá el lunes si recibe público en J14 o hasta la J15

DÍA CLAVE

Mazatlán es el primer equipo de la Liga MX que tiene el permiso oficial de las autoridades estatales y municipales para la reapertura de su estadio, sin embargo, será hasta el lunes cuando la directiva de los mazatlecos decida si será en la fecha 14 ante Bravos o se esperan una semana más y lo hacen en la 15 contra Rayados, aprovechando que el duelo contra los norteños se ha movido del viernes 23 al sábado 24, ya que el 21 Monterrey juega la Final de Ida de Copa en Tijuana.



Al estadio de Mazatlán le faltan pequeñas adecuaciones que se podrían hacer los primeros días de la próxima semana y el porcentaje de aficionados que se contempla para el primer partido es máximo de un 20 por ciento de la capacidad del estadio o menos.

SIN DEBUTAR

Hace algunas semanas, Luis Pérez fue nombrado entrenador de la Selección Mexicana Sub 17, sin embargo, el exmediocampista de Necaxa y Monterrey no se ha podido presentar, ya que no hay condiciones para citar a los menores a alguna concentración.

De hecho, Pérez se mantiene viviendo en España y sigue algunos partidos de la categoría a través del Centro de Innovación Tecnológica de la Federación Mexicana de Futbol, que emite todos los encuentros.

Desde hace tiempo “Lucho” se fue a vivir a España para preparase y allá recibió la invitación de Gerardo Torrado para convertirse en el entrenador de la Sub 17 de México.

CONOCIDO

El francés Andy Delort que en 2016-17 jugó para los Tigres de Ricardo Ferretti y que convirtió 3 goles en la Liga, es uno de los futbolistas más importantes de la Selección de Argelia que el próximo martes se enfrentará a México en Holanda.

El año pasado Delort decidió aprovechar la invitación para formar parte de la Selección de Argelia al ver que no era considerado para la Selección de Francia.

Tigres en su momento pagó casi 10 millones de dólares por Delort, quien no pudo trascender y decidió regresar a Francia. La madre de Delort es nacida en Argelia y por ello el delantero fue invitado a jugar con la Selección de ese país.

