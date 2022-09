Mexicanos en Europa, considerados por Tata para duelos vs Perú y Colombia

TODOS CONSIDERADOS

Tal y como lo establece el reglamento de convocatoria de futbolistas de FIFA, la Dirección de Selecciones de México envió el comunicado a los clubes europeos para avisar que elementos están considerados y en primera instancia están todos los que han sido llamados con regularidad. La única ausencia es la de Tecatito Corona que se encuentra lesionado. Jorge Sánchez, Johan Vásquez, Gerardo Arteaga, Edson Alvarez, Eric Gutiérrez, Hirving Lozano, Andrés Guardado, Santiago Giménez, Raúl Jiménez, Orbelin Pineda y Diego Lainez tendrán que reportar entre el 18 y 19 a Los Angeles, California que será la sede de la concentración. En el caso de Raúl Jiménez no se sabe si podría ser tomado en cuenta para jugar, pero el entrenador lo quiere tener en el grupo.

HASTA CUATRO

La convocatoria de Selección que se dará a conocer la próxima semana de cara a los partidos ante Perú y Colombia podría tener como particularidad la presencia de 4 centros delanteros. La intención del entrenador nacional es la de llevar 3 ejes de ataque a Catar y tiene cuatro candidatos, dos de ellos hoy día se recuperan de lesiones como son los casos de Funes Morí y Raúl Jimenez. Los otros son Henry Martín y Chaquito Giménez atraviesan por buen momento. El Tata Martino ha dicho que llevará a tres centros delanteros y la pelea será hasta la última semana de octubre cuando el estratega defina la lista de convocados.

SUSPENDIDO

Para la Comisión de Arbitraje ni fue bueno el trabajo de Guillermo Pacheco en el Xolos contra Chivas y por ese motivo lo mandaron a la congeladora y no lo designaron para la Jornada 14. En el análisis se consideró que el silbante se equivocó en dos jugadas que van al marcador, en el gol de los fronterizos al no marcar falta y en la última jugada del cotejo al no sancionar como penalti una mano de un jugador de Chivas. Las constantes sanciones de los silbantes por fallas obligan a la Comisión a que varios elementos tengan que dobletear en una misma jornada sobre todo en el VAR.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TRI ESPERA LOS INFORMES MÉDICOS DE CHUCKY Y JIMÉNEZ