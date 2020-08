México y Costa Rica no tendrán 'europeos' para su amistoso

SIN EUROPEOS

Para el partido entre México y Costa Rica del 30 de septiembre en el Estadio Azteca, mexicanos y ticos no podrán contar con los futbolistas que militan fuera de sus ligas locales, ya que no es Fecha FIFA. De tal forma, Gerardo Martino no podrá contar con Lozano, Corona, Álvarez, Jiménez, Guardado, Herrera y Araujo, entre otros, mientras que Ronald González, el estratega de los costarricenses, no podrá convocar a George, Ramírez, Aguilar y Cruz. En el caso de Campbell los ticos esperan que el León lo pueda ceder, tomando en cuenta que el duelo se celebrará en territorio mexicano. Bryan Ruiz y Saborio, que durante mucho tiempo fueron las figuras, ahora militan en equipos ticos y podrían ser llamados. El compromiso será a puerta cerrada.

SE FUERON

Dolidos por el trato que se le dio al Atlético Reynosa, al no permitirle jugar en Liga de Expansión, y sobre todo no darle una explicación convincente, los dueños del equipo tomaron la decisión de retirarse del futbol mexicano y el cuadro fronterizo ya no participará en la Segunda División y así se lo hicieron saber a la categoría. Reynosa desde hace tiempo apostó a poder ascender y por ello año con año invertían tratando de conseguir el objetivo. Cuando se informó que serían tres los cuadros de Liga Premier que ascenderían entendieron que ellos eran el tercero, abajo de Tepa y Tlaxcala, sin embargo, a un día de dar a conocer los nombres, les dijeron que no había lugar para ellos, por ello la familia Cantú decidió ya no invertir y de esa forma este martes se acabó Atlético Reynosa.

CON MEXICANOS

Tapatío, Atlante, Mineros de Zacatecas, Cimarrones, Tlaxcala, Pumas Tabasco y Tampico no tienen jugadores extranjeros registrados en la Liga de Expansión MX. En el caso de Tapatío es por tradición, en los otros es por una cuestión económica, ya que la Liga no da para pagar sueldos en dólares. El Deportivo Tepatitlán y Venados de Mérida solamente tienen un extranjero. El reglamento contempla la posibilidad de registrar hasta cinco no nacidos en México y por ahora solamente Atlético Morelia, Cancún y Correcaminos tienen ocupadas las cinco plazas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: COPA ORO 2021 SE JUGARÁ ENTRE JULIO Y AGOSTO.