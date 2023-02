Mikel Arriola cabildeará con dueños para cambios en Liga MX

CABILDEO

Con el fin de que se aprueben todos los temas que propondrá en la Asamblea de Dueños a celebrarse en el mes de mayo, el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, pretende reunirse con todos los propietarios y presidentes de clubes de la Liga MX para solicitar el apoyo y respaldo a las modificaciones que pretende hacer el dirigente, entre las cuales destacan la eliminación del repechaje, la reducción de extranjeros y el crear un premio extra para el club que haga más puntos a lo largo de los dos torneos. Mikel pretende llegar a la asamblea con los temas bien planchados para evitar que alguno de ellos pueda ser rechazado.

PROYECTO

Instalar un cronómetro atrás de cada una de las porterías y un centro de mando en el medio del campo es uno de los proyectos de la Liga MX para poder incrementar el tiempo efectivo de juego. Por ahora los árbitros tienen la indicación de agregar el mayor tiempo posible, por eso se dan casos como el del Gato Ortiz que añadió 12 minutos en el segundo tiempo. La intención es que esos cronómetros midan el tiempo que se tardan los porteros en despejar y que no debe exceder los 25 segundos. La Liga MX tiene en mente hacer pruebas y después ponerse de acuerdo con las producciones de las televisoras para que se puedas usar esos cronómetros en las transmisiones de televisión.

ABUSO DE PODER

Alfonso Sosa, entrenador de Leones Negros, señaló este martes en una entrevista que le hice en el Super Gol que como jugador en un par de ocasiones se insultó mutuamente con los silbantes Arturo Brizio y Felipe Ramos Rizo, y los árbitros aguantaron vara, por ello le sorprendió lo que sucedió el domingo en Tepatitlán donde algunos futbolistas de Leones Negros se insultaron mutuamente con el silbante Gustavo Padilla y al final el de negro, no aguantó y sacó tarjetas y reportó en la cédula. Lo más sorprendente es que la Comisión de Arbitraje no abrió investigación a pesar de que tienen la recomendación de Yon de Luisa de que no se debe tolerar por ningún motivo un árbitro que le falte al respeto a los jugadores.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TUCA FERRETTI, A UNA FIRMA DE SER DT DE CRUZ AZUL.