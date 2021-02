Mikel Arriola hará primeros ajustes de personal

REESTRUCTURACIÓN

Las fallas con los registros de Tlaxcala y Morelia en la Liga de Expansión propiciarán los primeros movimientos importantes que realizará el nuevo presidente, Mikel Arriola. De entrada el dirigente decidió no mover al personal de sus puestos y arrancó trabajando con la gente de Enrique Bonilla, sin embargo, con lo sucedido con tlaxcaltecas y michoacanos se vendrán los primeros ajustes de personal importante, ya que no se entiende por parte del dirigente que teniendo una estructura como la que tiene la Liga MX y Liga de Expansión se puedan cometer errores de ese tipo y que el software del SIID no esté sincronizado con el reglamento de juego.

MILLONES EN JUEGO

A 12 fechas de que termine el torneo todo apunta a que las multas de 120 y 70 millones serán para Atlas y Atlético de San Luis por ocupar los lugares 18 y 17 de la tabla de cocientes, sin embargo, la sanción por la posición 16, que significa una penalidad de 50 millones de pesos, está muy disputada, ya que cinco equipos pelean por evitarla y se enfrentan entre sí entre las fechas 6, 7 y 8. Bravos es hoy 16 con 102 puntos, luego están Puebla y Xolos con 105, Mazatlán con 106 y Querétaro con 107. Esta semana los Camoteros se miden a los de Juárez y los mazatlecos a los potosinos. La próxima Bravos recibirá a Mazatlán y Querétaro a Puebla, y en la 8 los dirigidos por Tomás Boy se enfrentarán a los Gallos. Atlas ya se quedó muy lejos con 80 puntos, 22 menos que Bravos, y al único que los Rojinegros pueden meter al baile es al Atlético de San Luis. Entre los tres últimos aportarán 240 millones de pesos que ya se están repartiendo entre 12 clubes de la Liga de Expansión.

EXPLICACIÓN

La intención de Morelia era la de negociar a Alfonso Tamay, uno de los nueve mayores registrados, por ello no lo tomaron en cuenta en las primeras jornadas, sin embargo, no lo pudieron negociar y por ello la semana pasada ya con el cierre de registros lo integraron a los entrenamientos, y ante los casos de Covid-19 decidieron llevarlo a la banca ante Correcaminos. En su explicación ante la Comisión Disciplinaria los michoacanos han argumentado que nunca tuvieron la intención de sacar ventaja y que hubo un descuido administrativo. Para corregir la situación e independientemente de la sanción que reciban, Morelia dará de baja a uno de los nueve y todo parece indicar que será el propio Tamay.

