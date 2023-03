Necaxa planea terminar el Clausura 2023 con Lillini

SIN PLAN B

La directiva de Necaxa no tiene ninguna información oficial sobre la posibilidad de que Andrés Lillini se convierta en el entrenador de la Selección Sub 23; por ello, el plan es terminar el torneo local con el entrenador argentino.

El nombre de Lillini se ha manejado no tanto por su trabajo con los jóvenes, sino por el hecho de que Rodrigo Ares de Parga lo conoce muy bien, ya que cuando el dirigente estuvo al frente de Pumas, el profesor Lillini comandó las Fuerzas Básicas de los universitarios.

HABRÁ LLENO

Los boletos para el duelo entre Olimpia y Atlas se agotaron en San Pedro Sula, y los catrachos, a pesar de no estar en la ciudad en donde juegan normalmente, tendrán un gran apoyo en este juego.

Olimpia es el equipo con más títulos y el que más aficionados tiene en el futbol de Honduras y es dirigido por Pedro Troglio. El actual Campeón hondureño marcha invicto en la liga local. En sus filas tiene a Brayan Beckeles, quien jugó para los Rayos del Necaxa varios años.

SIN CANCHA

El conjunto del Pachuca no podrá hacer el reconocimiento de la cancha del Olímpico Metropolitano, ya que ahí se jugará el partido entre Olimpia y Atlas, y no hay espacio para poder entrenar. El otro estadio, el Morazán, será ocupado por el Motagua para su práctica previa, motivo por el cual no hay espacio para que trabajen los Tuzos.

Los hidalguenses le hicieron el señalamiento a Concacaf, ya que no es correcto que el visitante no tenga cancha para poder entrenar.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAFA PUENTE SE IRÁ DE PUMAS SI NO VENCE A CRUZ AZUL.