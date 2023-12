El que hizo Pumas con Gabriel Fernández. Los universitarios acordaron en mayo un pago cercano al millón 800 mil dólares, los cuales por cierto no han terminado de pagar y para asegurar la inversión le pusieron una cláusula de rescisión cercana a los 8 millones 600 mil dólares.

La gente de Cruz Azul decidió pagar la cláusula, con lo cual no fue necesario negociar, simplemente el promotor del “Toro” les informó a los universitarios que los cementeros pagarían la cláusula de salida.

BÚSQUEDA

Jugar en jueves o viernes no les resultó a los rojinegros del Atlas, por ello solicitaron a la Liga MX que les permitiera probar en otro día y horario para ver si tienen una mejor asistencia en el Estadio Jalisco.

Por ese motivo se decidió que los atlistas jueguen 6 de sus 10 partidos como locales en domingo por la tarde y en sábado jugarán solamente los duelos de alta convocatoria, como son los partidos ante América y Chivas y su duelo inaugural de la fecha 2 cuando reciban a Xolos.

RECOMENDACIÓN

La gente de Promotuf, encargados de manejar a Gerardo “Loco” Espinoza, convencieron a la dirigencia del Deportivo Aucas de Ecuador de darle una oportunidad al joven entrenador mexicano y el sinaloense en las próximas horas se convertirá oficialmente en el nuevo timonel del Aucas que tendrá participación en Copa Libertadores.

Espinoza dirigió a Tampico y Tapatío en Liga de Expansión y después fue a la Selección Sub 23, la cual dejó para ir al Puebla, donde no pudo ser registrado por reglamento. Aunque algunos lo 'semblantearon', no hubo nada firme y el grupo que lo represente le buscó equipo y lograron llevarlo al futbol ecuatoriano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GABRIEL FERNÁNDEZ Y LOS JUGADORES QUE HAN DEJADO A PUMAS PARA LLEGAR AL CRUZ AZUL