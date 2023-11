No considerado

El Houston Dynamo no recibió convocatoria de la Federación Mexicana de Futbol por Héctor Herrera, lo cual significa que Jaime Lozano de nueva cuenta no consideró al volante para los partidos contra Honduras donde se definirá el pase para la Copa América.

En la etapa de Diego Cocca, Herrera no fue considerado; sin embargo, con la llegada de Jaime Lozano, el estratega decidió llamarlo para los amistosos ante Australia y Uzbekistán. En la Fecha FIFA pasada en los duelos contra Alemania y Ghana, Herrera no fue llamado y ahora todo indica que de nueva cuenta no será considerado, ya que no se le envió la convocatoria al club, la cual es obligatoria para que en un club extranjero pueda liberar al jugador.

ES DUDA

En la convocatoria pasada no estuvo Julián Araujo del Deportivo Las Palmas, aunque en primera instancia sí se emitió el apartado, pero al final de cuentas Jaime Lozano decidió quedarse para esos dos juegos con Jorge Sánchez y Kevin Álvarez.

En esta ocasión, el club español ya recibió el comunicado y habrá que esperar a la próxima semana para ver se ratifica o no la convocatoria para los dos juegos ante Honduras.

MÁS COMPLICADA

En su calidad de presidente del Atlas, José Riestra reconoció que la crisis del Atlas es más fuerte de lo que ellos como dirigentes consideraban, ya que en el partido contra Pachuca no vieron ningún cambio de actitud en los jugadores a pesar del cambio de entrenador.

Al mismo tiempo que la dirigencia busca un entrenador, tendrán que analizar el futuro de varios de los jugadores.

