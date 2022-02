Nueve juegos disputará el Tri en USA previo a Qatar 2022

ACOMODO

Un total de nueve partidos amistosos tendrá que celebrar la Selección Mexicana en Estados Unidos antes de partir a Qatar para jugar la Copa del Mundo. La empresa SUM tiene un contrato con la Federación para sostener cinco encuentros por año, pero por el tema de la pandemia, en los dos anteriores no se pudo cumplir con ese número, por ello ahora tienen contemplado celebrar por lo menos nueve y de esa forma irse emparejando. Para tal situación será necesario en el mes de mayo, después de terminar la Liga MX, hacer una concentración especial para en ese espacio jugar por lo menos cuatro encuentros. SUM paga un poco más de 10 millones de dólares por año a la Federación por esos partidos.

TIERRA DE NADIE

En la Liga de Expansión, en cuanto a arbitraje se refiere, ya que ahí puede pasar cualquier cosa y no hay ninguna consecuencia. Lo sucedido el jueves en el partido de Leones Negros vs Atlante confirma que además no hay solidaridad entre los propios silbantes, ya que no es posible que ninguno de los tres asistentes le haya ayudado a Alan Morales en la jugada que marca penalti a favor de Atlante, donde el jugador de los universitarios ni siquiera toca al capitalino. La semana pasaba había pasado lo mismo en el Rayados contra Correcaminos y tampoco pasó nada. Urge que alguien con poder, como el presidente de la Federación o el secretario general, meta la mano en ese tema, ya que es evidente que desde la Comisión no se hace nada para tratar de corregir la situación.

LIBERTAD

La FIFA dejó en manos de la Federación Mexicana el castigo para Valeria Andrade, la árbitro que en sus redes sociales anunció una empresa de apuestas, lo cual está prohibido. FIFA recomendó que no se violara el reglamento y que la Federación decidiera y la decisión del órgano que rige el futbol fue darle las gracias a la silbante y de esa forma sentar un precedente importante tratando de que no se vuelvan a repetir este tipo de situaciones. Valeria Andrade no podrá volver a trabajar en nada que tenga que ver con la Federación Mexicana de Futbol.

