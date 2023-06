Panorama de jugadores para este verano con el Tri

NO VIAJAN

Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, Julián Araujo, César Montes, Gerardo Arteaga, Johan Vásquez, Edson Álvarez, Santiago “Chaquito” Giménez y Orbelín Pineda no viajarán a Mazatlán y San Diego, ya que se quedarán en el CAR a realizar trabajo especial, lo mismo que Alexis Vega y Sebastián Córdova. Estos 11 seleccionados viajarán directamente a Las Vegas Nevada para el Final Four y la Copa Oro. Diego Martín Cocca decidió que los europeos junto con Vega y Córdova no viajen a Mazatlán y San Diego, se preparen para la competencia oficial y que en su momento vuele directamente a Las Vegas.

CANDIDATOS

José Antonio Rodríguez, Kevin Álvarez, Gilberto Sepúlveda, Roberto Alvarado, Alan Cervantes, Omar Campos, Ozziel Herrera, Diego Lainez y Raúl Jiménez son algunos de los candidatos para ser tomados en cuenta solamente en los amistosos de Mazatlán y San Diego. Los planes del cuerpo técnico es que después del encuentro contra Camerún en California, 10 de los 23 causen baja y ya no viajen a Las Vegas para el Final Four. La intención del timonel es la de poder ver a estos elementos contra Guatemala de cara a futuras competencias.

DOBLETEAN

Carlos Acevedo, Víctor Guzmán, Jesús Gallardo, “Charly” Rodríguez, Erick Sánchez, Luis Romo, Luis Chávez, Uriel Antuna y Henry Martín están en la lista para estar en toda la gira, desde Mazatlán hasta que termine la Copa de Oro, sin embargo, todavía podría haber algún ajuste en caso de que sucediera algún imprevisto en los amistosos contra Guatemala en Sinaloa y Camerún en California. Para estos elementos la concentración será de más de 40 días en caso de que el equipo mexicano llegue a la Final de la Copa Oro.

