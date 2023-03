Pocho Guzmán a Ortiz: 'Eres un cag...n'

RECLAMOS

“Eres un cagón”, le dijo Víctor 'El Pocho' Guzmán al silbante Marco Antonio Ortiz Nava al final del partido ante América; por eso, de inmediato el Gato sacó la tarjeta roja y se la mostró al mediocampista de Chivas que no podrá jugar el próximo partido ante el Atlas. La directiva del Guadalajara analizó la posibilidad de protestar la expulsión; sin embargo, al conocer la redacción de la cédula del nazareno se dieron cuenta de que no hay forma de evitar el castigo, ya que si bien la frase no es propiamente un insulto, sí se trata de una falta de respeto que amerita sanción.

SELECCIÓN 'B'

En el partido del debut de Diego Cocca como técnico de la Selección se podría dar el caso de que no estuviera como titular ninguno de los 11 que iniciaron contra Arabia en el último partido en Qatar 2022, ya que la intención del entrenador es la de guardar a los 'europeos' y a algunos importantes como Héctor Moreno y Luis Chávez para el duelo ante Jamaica. Desde su presentación, Cocca dejó en claro que la intención era presentar dos equipos, por ello se convocaron 36 jugadores. Elementos como Ochoa, Sánchez, Moreno, Montes, Arteaga, Edson, Orbelín, Henry, Lozano y Chávez no están contemplados en primera instancia para viajar a Surinam. Será hasta este martes por la mañana cuando Cocca confirme la lista definitiva, pero el plan es que muchos de los titulares en Qatar no viajen.

AVANZADAS

Se encuentran las negociaciones entre los dueños de Durango de Liga de Expansión y Roberto Zermeño, quien está interesado en adquirir a los Alacranes. El Gobierno de Durango y el empresario Ciro Castillo son los propietarios y por ende no se puede buscar la certificación siendo propietario el gobierno; por ello, desde hace meses buscan a alguien interesado en comprar la franquicia y apareció el ingeniero Roberto Zermeño, expropietario del Club León, con una oferta; sin embargo, el primer paso es que la Federación apruebe a Zermeño como posible comprador para que las negociaciones puedan avanzar. Han sido varios los casos de clubes de Expansión que han presentado opciones de posibles compradores y casi todas han sido rechazadas por la Federación Mexicana de Futbol.

