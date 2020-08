¿Por qué aceptó Atlas la oferta del Boavista por Alejandro Gómez?

RECUPERAR ALGO

Sin haber renovado contrato, el Atlas determinó prestar a Jesús Alejandro Gómez al Boavista de Portugal, en el entendido de que en diciembre termina el contrato del jugador con los Rojinegros y será libre para acomodarse donde quiera. Desde meses atrás los atlistas buscaron negociar con Gómez la renovación, sin embargo, el de Hermosillo a través de su promotor Matías Bunge se negó hacerlo con el argumento de que tenían ofertas de Europa, y en cuanto quedara libre tratarían de aprovecharlas. En varias ocasiones se reunieron con Bunge y no hubo forma de renovar, por ello decidieron aprovechar el préstamo para recuperar algo de lo invertido. Gómez estaba considerado como uno de los mejores prospectos del futbol mexicano y en Europa lo observaron jugando con selecciones menores de México y desde ahí empezaron a seguirlo.

Los números pueden decir mucho o poco de acuerdo a la forma de interpretarlos. Por ejemplo, León es el equipo que más posesión de balón tiene después de seis fechas con un total del 60.9 por ciento, mientras que Querétaro es el que menos tiene el balón con apenas un 39 por ciento. Los esmeraldas han desbancado a Tigres, que durante muchas temporadas eran los reyes en cuanto a tenencia de la pelota. Monterrey es el equipo que mas tira a gol con un total de 96 disparos al arco contrario, mientras que Puebla es el que menos busca la portería de enfrente con apenas 52 envíos. Quizá ahí se puede entender el hecho de que los camoteros tengan tres derrotas consecutivas.

Son los que tiene la Liga de Balompié Mexicano a mes y medio del arranque de la competencia, ya que no hay patrocinios y los clubes ya necesitan dinero para el arranque de las pretemporadas y los exámenes Covid-19. Atlético Ensenada confirmó que en el caso de Gol TV no habrá dinero de inicio, ya que ellos le enviarán la señal a la empresa, y ya que haya ventas llegará una parte del dinero, y con la cervecería es intercambio, es decir no hay plata. Esa misma situación viven muchos clubes, donde se les había prometido una cosa a los jugadores, sin embargo, la realidad será diferente, ya que será muy difícil poder tener ingresos en el primer año. Hay clubes como Atlético Jalisco que todavía no tiene estadio. En el caso de la Furia Roja de Jesús María el inmueble no está en condiciones, y hasta el propio Atlético Ensenada, que es donde se inaugurará la competencia, todavía no tiene la posesión del estadio. El tema económico le está pegando duro a este proyecto.

